كان رائعاً.. نونيز يثني على تصرف محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثنى داروين نونيز لاعب ليفربول، على تصرف زميله الدولي المصري محمد صلاح، خلال مواجهة لايبزيغ الودية التي أقيمت في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وانتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

وترك محمد صلاح لنونيز مهمة تسديد ركلة جزاء احتسبت لصالح ليفربول في الدقيقة 48، وسجل منها نونيز هدفاً، ليبدأ في الانسجام بشكل أكبر مع ليفربول، الذي انضم له قادماً من بنفيكا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال نونيز في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "محمد صلاح منحني فرصة تسديد ركلة الجزاء، كان ذلك رائعاً من جانبه، كانت لفتة رائعة حقاً، وسجلت هدفاً من تلك الركلة، كنت أشعر بالثقة لذلك أمسكت بالكرة وسددت".

وأكمل: "تياغو ألكانتارا ساعدني بشكل كبير بعد وصولي إلى ليفربول، خاصة أنه تولى مهمة نقل تعليمات كلوب لي في المران".

وأتم: "أشعر أنني في حالة جيدة جداً وأكثر استرخاء وراحة هنا في ليفربول، لست متوتراً كما كنت في الأيام الأولى".

وتُوج ليفربول مؤخراً بكأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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