إسبانيول يستهدف ضم مهاجم منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، عن رغبة نادي إسبانيول في ضم الدولي المصري عمر مرموش، المحترف بصفوف فولفسبورج الألماني.

ووفقاً لموقع "lagradaonline" الإسباني، فإن إسبانيول خلال الميركاتو الجاري يرغب في ضم جناح أيسر هجومي مميز، وهو ما جعل النادي الإسباني يفكر في ضم مرموش ويضعه ضمن الخيارات المتاحة حالياً.

وكان مرموش أظهر تألقاً ملفتاً خلال فترة إعارته إلى شتوتجارت، قبل أن يعود إلى فولفسبورج، ويقوده للصعود إلى دور الـ 32 من كأس ألمانيا، بتسجيله لهدف الفوز على جينا برأسية قوية سكنت الشباك في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت 0/1.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن فولفسبورج يرغب في بقاء مرموش، مؤكدة أن مدرب الفريق متمسك باستمرار اللاعب المصري وتمديد عقده مع النادي الألماني بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة، وتأكيده على كونه عنصراً هجومياً مميزاً بالنسبة لفولفسبورج.

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