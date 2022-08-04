أنشيلوتي يحدد أهدافه الجديدة مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أهدافه الجديدة مع الفريق الإسباني، المنتظر تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أنشيلوتي في بداية حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواجهة ريال مدريد أمام آينتراخت فرانكفورت، المقرر إقامتها 10 أغسطس الجاري في نهائي السوبر الأوروبي، مشيراً إلى أن الفريق الألماني ليس خصماً سهلاً والمباراة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين.

وقال أنشيلوتي: "لدينا بعض العيوب أكثر من آينتراخت فرانكفورت، الذي بدأ موسمه في وقت مبكر، لكننا سنلعب للفوز، نحن نتطلع دائماً للأمام، انتصارات العام الماضي تدفعنا لتقديم الأفضل".

وعن أهدافه الجديدة مع ريال مدريد، قال: "لدينا 6 ألقاب نريد القتال لحصدها، لذلك علينا التركيز في المباريات المقبلة بالموسم الجديد لتحقيق أهدافنا".

وتابع: "في العام الماضي حقق فرانكفورت شيئاً مميزاً، لأنه لم يكن بين المرشحين، لعب مباريات رائعة، وفاز على برشلونة في كامب نو، بأسلوب الهجوم المضاد مع اهتمام كبير بالدفاع والانتقالات بشكل سريع".

وبخصوص كونه أول مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، قال أنشيلوتي: "فخور للغاية، لقد كان موسماً رائعاً بالنسبة لي وكذلك لريال مدريد، كانت العودة إلى الريال مرضية للغاية بالنسبة لي، من المهم الاستمرار في هذا النادي الكبير ومع هذا الفريق الرائع".

وحول دوافع اللاعبين قبل الموسم الجديد، قال أنشيلوتي: "جاهزون، الفريق يبدو في حالة جيدة بالفعل، الفرح والرضا الذي تحصل عليه بعد الانتصارات يجعلك تشعر بالقوة، وهذا دافع قوي لمواصلة الفوز"

وعن بطولة دوري الأبطال، قال مدرب ريال مدريد: "لم نكن في البطولة الماضية المرشحين للقب دوري الأبطال، لكننا أثبتنا أننا مازلنا قادرين على الفوز، بفضل التماسك الكبير وجودة الفريق، أعتقد أن العوامل الرئيسية لتحقيق اللقب كانت التواضع وخبرة اللاعبين الأكبر سناً، بالإضافة إلى الطاقة والحماس الذي قدمه اللاعبين الصغار".

وعلق أنشيلوتي على المغادرين من ريال مدريد، قائلاً: "يجب ألا ننسى أن الثلاثة الذين غادروا، مارسيلو وإيسكو وبيل، صنعوا التاريخ لهذا النادي في السنوات الأخيرة، لذلك فإن ريال مدريد بأكمله ممتن لهؤلاء اللاعبين".

وعن مواجهة السيتي الموسم الماضي في دوري الأبطال، قال الإيطالي المخضرم: "ذكرى جميلة وكان هناك أيضاً تناغم خاص مع الجماهير في الملعب، كل الانتصارات التي حققناها كانت في ملعبنا، بفضل هذا الحماس الذي جاء من المدرجات، عليك أن تؤمن دائماً، بعد الاستسلام أبداً".

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