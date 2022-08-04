نجم المغرب يتسبب في خلاف بين تين هاغ ومانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، تفاصيل الخلاف الذي نشب مؤخراً بين مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ وإدارة النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن تين هاغ يرغب في التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي، الذي سبق له التدرب تحت قيادته في أياكس الهولندي، كخيار أول لتعزيز خياراته الهجومية في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن بعض المسؤولين في اليونايتد رفضوا الأمر وأبدوا تخوفهم من فكرة التعاقد مع زياش، مشيرة إلى أن فريق التعاقدات بالنادي الإنجليزي غير مقتنع بضم اللاعب المغربي رغم تمسك تين هاغ بالتعاقد معه.

وكانت تقارير عالمية أشارت إلى أن تشيلسي بات قريباً من الموافقة على رحيل زياش، بعدما تعاقد البلوز مع رحيم ستيرلينغ قادماً من مانشستر سيتي.

ويعد ميلان أبرز المنافسين لمانشستر يونايتد على التعاقد مع حكيم زياش، حيث يأمل النادي الإيطالي أن يوافق النجم المغربي على تخفيض راتبه، لعدم تمكنه من الوفاء بدفع راتب اللاعب الأسبوعي البالغ 100 ألف جنيه إسترليني.

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