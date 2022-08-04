فابريجاس: هذا ما أتمناه لميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تمنى نجم برشلونة السابق سيسك فابريجاس، عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البرسا مرة أخرى، في ظل التقارير العالمية التي أشارت إلى إمكانية عودة الليو للبلوغرانا من جديد.

وقال فابريجاس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كمشجع للبارسا بالطبع أتمنى عودة ميسي، يتبقى عامًا واحداً في عقده مع باريس، لذا أحب عودته التي تمثل حلماً للنادي وللجماهير، أتحدث الآن كمشجع".

وحول مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، قال فابريجاس: "بيكيه عندما يكون في حالة جيدة يصبح مميزاً، في الموسم الماضي عانى كثيراً، لكنه يحاول القتال دائماً بقميص برشلونة".

وأشار فابريجاس إلى أن برشلونة أبرم تعاقدات قوية للغاية خلال الميركاتو الجاري، وهو ما يؤهله للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.

وأتم فابريجاس تصريحاته، قائلاً: "أعرف أوريلين تشواميني جيداً وتحدثت مع أشخاص في برشلونة لضمه، يعد لاعباً عظيماً للمستقبل، لكن لم يكن الأمر ممكناً مالياً، وفي النهاية انتقل للخصم ريال مدريد".

ويبحث برشلونة خلال الموسم المقبل عن الظهور بشكل مميز والعمل على حصد البطولات، خاصة بعدما نجح النادي الكتالوني في التعاقد مع البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، قادماً من بايرن ميونخ الألماني، وكذلك الفرنسي جول كوندي قادماً من إشبيلية لتدعيم خط هجوم ودفاع البرسا.

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