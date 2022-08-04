هالاند يكشف أسباب تفوق الدوري الإنجليزي على دوريات العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث النرويجي آرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي عن أجواء الدوري الإنجليزي، والأسباب التي تجعله الأفضل بين دوريات العالم.

وقال هالاند: "جئت إلى مانشستر سيتي لنقل طريقة لعبي لمستوى آخر، بالنسبة لي كمهاجم الأمر يتعلق بعض الشيء بمردودي داخل الملعب، وكذلك بالشعور كيف يمكنني أن أؤدي بأفضل طريقة ممكنة؟، والتطور بشكل أكبر لأنني لازلت في الثانية والعشرين".

وقال هالاند لشبكة "سكاي سبورتس": "الفريق هنا سيكون رائع للغاية، يمكنني أن أتحسن على كافة الأصعدة، في النهاية يتعلق الأمر بشعورك، مثل الكثير من الأمور إذا أردت وظيفة جديدة كيف سيكون شعورك؟، هذا ما شعرت به".

وأوضح: "أتطلع لمشاهدة الملاعب والشعور بالأجواء والمنافسة، نحن في مواجهتهم، والجماهير في مواجهة بعضها البعض، هذا شيء يعجبني كثيراً".

وأتم: "سيكون الأمر صعباً بالتأكيد، هذا هو الشيء الساحر بشأن الدوري الإنجليزي، إنها مسابقة صعبة للغاية، ولهذا السبب هي أشهر مسابقة دوري في العالم".

وانضم هالاند (22 عامًا) من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر هالاند أحد أبرز اللاعبين على الساحة العالمية حالياً، وتوقع أن يرتفع مستواه بشكل أكبر تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي.

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