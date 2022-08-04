شرط غريب من نابولي للتعاقد مع الأفارقة.. وكوليبالي يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قال مالك نابولي الإيطالي أوريليو دي لورنتيس، إنه لن يضم لاعبين أفارقة ما لم يتعهدوا بعدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وغاب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، وأندريه زامبو لاعب وسط الكاميرون، عن مباريات نابولي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت يناير وفبراير من العام الجاري.

وفي تصريحات لبرنامج "وول ستريت إيطاليا" قال دي لورنتيس: "طالما لم يتخلوا عن حقوقهم بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، لن يضمهم نابولي على الإطلاق".

ورد كاليدو كوليبالي على أوريليو دي لورينتيس، حيث قال في تصريحات للصحفيين أنه يتعين على الأخير احترام المنتخبات الإفريقية مثل المنتخبات الأخرى.

وقال كوليبالي الذي قضى ثمانية مواسم في نابولي، إن معظم المشجعين لا يتفقون مع ما قاله دي لورينتيس.

وتابع: "بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية هو احترام الجميع، لا يمكنك الحديث عن منتخب إفريقي هكذا، يجب احترام هذه المنتخبات مثلما تحترم البقية، لا أعتقد أن الجميع في النادي لديه نفس فكرة مالك النادي، أعرف الجميع هناك وكذلك المشجعين وأعتقد أنهم لا يفكرون هكذا".

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