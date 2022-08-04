مبلغ خرافي.. الكشف عن عمولة وكيل ليفاندوفسكي في صفقة انتقاله لبرشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، عمولة وكيل اللاعبين بيني زهافي في صفقة انتقال البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة «ذا أثلتيك» الإنجليزية، فإن زاهافي حصل على عمولة تقدر بحوالي 10 مليون يورو في صفقة انتقال ليفا إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن زهافي لعب دوراً هامًا في إتمام صفقة ليفاندوفسكي لبرشلونة، خاصة أن البايرن كان رافضاً بشكل واضح رحيل اللاعب وإتمام الصفقة.

وكان برشلونة أعلن خلال الفترة الماضية عن ضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى متغيرات، بعقد مدته أربع سنوات.

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