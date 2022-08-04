"الكالتشيو" يستعين بمحمد صلاح للتّرويج لـ "جنة كرة القدم"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استخدم حساب الدوري الإيطالي، على موقع تويتر، صورة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للترويج لبطولة "الكالتشيو".

ونشر حساب الدوري الإيطالي باللغة العربية صورة لصلاح يرتدي فيها قميص نادي روما، إذ سبق وأن مثل الفريق بين عامي 2015 و2017.

وعلق الحساب على الصورة: "11 يوما ونعود إلى جنة كرة القدم"، في إشارة إلى الموعد المتبقي لعودة منافسات "الكالتشيو" لموسم 2023-2022.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإيطالي في 13 أغسطس الجاري.

وسبق للنجم المصري الانضمام إلى صفوف نادي روما، صيف 2015 على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يتم شراء عقد اللاعب بشكل نهائي صيف 2016.

ولعب صلاح 83 مباراة مع روما، سجل خلالها 34 هدفا، وصنع 22 آخرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز