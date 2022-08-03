تن هاغ يعتبر مغادرة رونالدو مباراة يونايتد قبل نهايتها "غير مقبولة"

المصدر: أ ف ب

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اعتبر الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء، أن مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني الأحد "غير مقبولة".

بعدما خسر ضد أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1 في أوسلو السبت الماضي، اختتم مانشستر يونايتد الفترة الاستعدادية للموسم بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو على ملعب "أولد ترافود" في اليوم التالي.

وشارك رونالدو في الشوط الأول من المباراة في أول ظهور له منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما غاب عن الجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا "لأسباب عائلية". وشوهد اللاعب الراغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد يغادر أرض الملعب مع مواطنه ديوغو دالو قبل نهاية المباراة.

لم يتحدث تن هاغ مع الإعلام بعد المباراة، لكنه أعرب الأربعاء عن امتعاضه في حديث مع منصة "فِيابلاي".

وقال في هذا الصدد إن "كثيرين (بمن فيهم رونالدو) غادروا إلى منازلهم. هذا أمر غير مقبول للجميع".

وتابع "أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وأنه عليكم أن تبقوا حتى النهاية".

وسيتولى تن هاغ مهتمه الرسمية الأولى في المرحلة الافتتاحية من الدوري الممتاز الأحد ضد ضيفه برايتون.

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