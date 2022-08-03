قضية نيمار وبرشلونة تقود رئيس نادي ريال مدريد إلى المحكمة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقرر امتثال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أمام المحكمة، للإدلاء بشهادته في قضية محاكمة ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق، بتهم ارتكاب جرائم فساد واحتيال في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا عام 2013.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رئيس ريال مدريد سيكون واحداً بين 18 شاهداً في المحاكمة الشفوية لرئيس برشلونة السابق التي ستبدأ 17 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها الصندوق البرازيلي للاستثمارات واتحاد نقابات الرياضيين المحترفين في البرازيل.

ومن المقرر أن يتم استدعاء رئيس ريال مدريد للإدلاء بشهادته 18 أكتوبر (اليوم الثاني للمحاكمة)، بعد أن اقترحت دائرة الأمن الداخلي استدعاءه كشاهد، في ضوء تصريحات تلفزيونية له بشأن الصفقة بثت في فبراير 2016.

وطالب الادعاء العام بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة 10 ملايين يورو لرئيس برشلونة السابق، لارتكابه جرائم فساد واحتيال في صفقة نيمار، كما طالب الادعاء بسجن اللاعب عامين وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 10 ملايين يورو، لارتكابه جريمة فساد في أعمال تجارية.

وكان الصندوق (حتى وقت انتقال نيمار إلى برشلونة) يملك 40% من حقوقه الاقتصادية بعد الاتفاق الذي تم التوصل له عام 2009 مع اللاعب، الذي دفع له بموجبه ما يعادل مليوني يورو، ومع ذلك وعلى الرغم من أن برشلونة دفع 25.17 مليون إلى سانتوس البرازيلي الذي جاء منه نيمار مقابل حقوق اللاعب، و60 مليوناً أخرى لشركة (N&N) وهي الشركة العائلية التي يديرها والد نيمار، إلا أن (DIS) تلقت 6.8 ملايين فقط مقابل نسبة الـ 40%.

وتطالب هذه الشركة الآن بتعويضات عن أضرار قدرها 150 مليون يورو، وسجن نيمار لمدة 5 سنوات وسجن روسيل وبارتوميو لمدة 8 سنوات، وبالمثل يعتبر اتحاد نقابات الرياضيين المحترفين أنه في تلك العملية الاحتيالية المزعومة بين برشلونة وسانتوس تم انتهاك حقوقه.

وبالإضافة إلى نيمار وروسيل وبارتوميو، يواجه والد اللاعب ووالدته اتهامات أيضاً، حيث طالب الادعاء بسجنهما لمدة عامين وعامًا واحدًا (على التوالي) في جريمة فساد بمجال الأعمال، كما طالب بسجن مدير سانتوس السابق أوديليو رودريجيز، 3 سنوات لارتكابه جريمة احتيال، وستتم أيضاً محاكمة ثلاث كيانات قانونية لتورطها في القضية وهي نادي برشلونة ونادي سانتوس وشركة (N&N) للاستشارات، والتي يطالب الادعاء بفرض غرامات عليها قدرها 8.4 و7 و1.44 مليون يورو على التوالي.

ويخضع انتقال نيمار لإجراءات قانونية منذ سنوات، مع العديد من الجبهات المفتوحة التي تسببت في العديد من المشاكل القانونية والمالية للنادي الكتالوني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز