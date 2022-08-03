كلوب يكشف أسباب تجديد عقد جوتا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، أسباب تمديد عقد لاعبه البرتغالي ديوغو جوتا بشكل رسمي مع الريدز.

وكان ليفربول أعلن الثلاثاء تجديد عقد جوتا لموسمين إضافيين، ليمتد حتى عام 2027، بدلاً من 2025.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي: "ما قدمه ديوغو لليفربول منذ وصوله يعلمه الجميع، لذلك من الجيد حقاً أنه وقع عقداً جديداً".

وأضاف: "مميزاته واضحة فهو يسجل الأهداف ويعمل بجد بشكل لا يصدق، كما يمكنه اللعب في جميع المراكز الهجومية كجناح أو كمهاجم، فهو يمنحنا الكثير من الخيارات، ومنذ أن جاء إلى ليفربول تحسن كثيراً".

وأتم: "صرحت من قبل أن ديوغو هو اللاعب الذي كنا نأمل أن يكون أفضل، لذا قد يستمر هذا لفترة طويلة".

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