ليفربول يوقع عقدا جديدا مع جوتا حتى 2027

المصدر: وام

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم عن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع مهاجمه ديوجو جوتا /25 عاما/ ليستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى 2027 .

وكان جوتا انتقل إلى ليفربول في 2020 قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي ، وتألق في صفوف ليفربول وأحرز 34 هدفا في 85 مباراة خاضها مع الفريق.

ولعب جوتا دورا مهما في فوز ليفربول بثنائية الكأس المحلية (كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين) كما فاز مع الفريق بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب كما فاز معه بلقب وصيف البطل في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال جوتا في تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي: "انتقلت إلى ليفربول قبل عامين. ويبدو أنني أثبتت جدارتي كلاعب مهم بهذا الفريق، وهو ما سعيت إليه منذ البداية... توقيع هذا العقد طويل الأجل يؤكد بالطبع ثقة النادي بي".

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