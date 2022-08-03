فابريغاس من القمة إلى الدرجة الثانية

المصدر: روما - أ ف ب

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لم يكن أكثر المتشائمين بمستقبل لاعب الوسط الإسباني سيسيك فابريغاس يتوقع له أن تؤول مسيرته إلى اللعب في فريق درجة ثانية بنهاية مسيرته. وسيكون لاعب الوسط الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس المنتهي عقده مع موناكو الفرنسي، في صفوف نادي كومو الإيطالي بالدرجة الثانية الموسم المقبل، بحسب ما أعلن «سيري ب» عبر موقعه الإلكتروني الإثنين.

ولعب الإسباني الذي لعب من قبل لأندية آرسنال وبرشلونة وموناكو، ضمن المنتخب الإسباني الذي حمل كأس العالم، وكان أحد أبرز لاعبيه. وكان موناكو الفرنسي أعلن في 18 يونيو الماضي، رحيل فابريغاس (35 عاماً)، بعد ثلاثة مواسم ونصف موسم في صفوف نادي الإمارة. ونظراً لكثرة إصاباته، لم ينجح لاعب أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق في حجز مكان أساسي في صفوف موناكو.

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