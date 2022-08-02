"إي إيه سبورتس" راعياً جديداً للدوري الإسباني اعتباراً من 2023

المصدر: أ ف ب

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ستخلف شركة ألعاب الفيديو الأميركية "إي إيه سبورتس" مصرف "سانتاندير" كراعٍ جديد للدوري الإسباني لكرة القدم، اعتباراً من صيف العام 2023، بحسب ما أعلنت رابطة الـ"ليغا" في بيان الثلاثاء.

وقالت رابطة الدوري في بيانها إنه "اعتباراً من موسم 2023-2024، سيؤدي التعاون بين إي إيه سبورتس والليغا إلى إعادة تسمية كل مسابقات الليغا".

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، تمتد الاتفاقية على مدى خمس سنوات حتى موسم 2027-2028، وستعود مادياً على الليغا بنحو 30 إلى 40 مليون دولار سنوياً.

وستكون هذه الشراكة مربحة جداً للدوري، إذ أن الشراكة مع "سانتاندير" التي بدأت في العام 2016، كانت تعود بأرباح تصل إلى 17 مليون دولار سنوياً.

وفي 11 يوليو، أعلنت رابطة الدوري الإسباني أن شراكتها مع "سانتاندير" ستنتهي في صيف العام 2023.

وعلى مدى ست سنوات، كان الإسم الرسمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني هو "لا ليغا سانتاندير"، فيما كان دوري الدرجة الثانية يحمل اسم "لا ليغا سمارت بنك" نسبة إلى اسم الراعي التابع للمصرف الإسباني.

وبذلك، يواصل الدوري الإسباني نموّه، إذ أنه خلال السنوات الخمس من شراكته مع "سانتاندير"، شهد زيادة في دخل الرعاية بنسبة 300 في المئة.

فقد كسب 50 مليون يورو في موسم 2016-2017، بينما جمع في الموسم الماضي 155 مليون يورو من عائدات الرعاية.

وخلال تلك الفترة، تضاعف الدخل من حقوق البث التلفزيوني أيضاً، إذ ارتفع من 825 مليون يورو في موسم 2016-2017، إلى 1.625 مليار يورو في 2021-2022 ، ليتم تقسيمها بين 42 فريقاً يشكلون الدرجتين الأولى والثانية.

ويذكر أن شركة "إلكترونيكس آرتس" التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، وامتيازها التجاري "إي إيه سبورتس"، هما المطوّران للعبة محاكاة كرة القدم الشهيرة "فيفا" التي سيتغيّر اسمها ليصبح "إي إيه سبورتس أف سي".



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