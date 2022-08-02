تفوق على كل اللاعبين.. رونالدو يتصدر إحصائية غريبة في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، قائمة أكثر اللاعبين تعرضاً للإساءة في الدوري الإنجليزي.

ووفقاً لشبكة "BBC" العالمية، فإن رونالدو تصدر قائمة اللاعبين الأكثر تعرضاً للإساءة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الفترة من أغسطس 2021 وحتى يناير 2022، وجاء بعده زميله بالفريق الإنجليزي هاري ماغواير.

وتواجد في المركز الثالث وفقاً للشبكة العالمية، لاعب مانشستر يونايتد أيضاً ماركوس راشفورد، وجاء بعده زميله برونو فرنانديز، ثم لاعب توتنهام هاري كين في المركز الخامس، وفريد لاعب مانشستر يونايتد، وجيسي لينغارد لاعب نوتينغهام فورست.

واحتل آخر ثلاثة مراكز كل من جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي، وبول بوغبا المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس الإيطالي بعد انتهاء عقده مع اليونايتد، ودافيد دي خيا في المركز الأخير.

الغريب أن لاعبي مانشستر يونايتد كان لهم النصيب الأكبر من التعرض للإساءة، حيث ضمت القائمة 6 لاعبين من صفوف الشياطين الحُمر بخلاف بوغبا، من إجمالي 10 لاعبين.

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