جماهير بايرن ميونخ تلجأ لريال مدريد للانتقام من ليفاندوفسكي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ودعت جماهير بايرن ميونخ الألماني، لاعبها السابق ولاعب برشلونة الحالي روبرت ليفاندوفسكي، بهتافات لريال مدريد الإسباني، خلال تواجده في مقر النادي الألماني لتوديع زملائه، بعدما انتقل بشكل رسمي إلى صفوف البرسا.

وتواجد ليفاندوفسكي في البايرن، من أجل التقاط بعض الصور التذكارية مع الألقاب التي تُوج بها رفقة البافاري على مدار السنوات الماضية، وكذلك لتوديع زملائه.

وخلال خروج ليفاندوفسكي بسيارته من مقر البايرن، قامت بعض الجماهير الألمانية بترديد هتاف "هلا مدريد"، كنوع من الاستفزاز للاعب البولندي، كونه انضم لصفوف الغريم التقليدي برشلونة.

وانقلبت جماهير بايرن ميونخ على ليفاندوفسكي بشكل كبير، بعد رحيله عن صفوف البافاري وانتقاله إلى برشلونة، رغم أن تعاقده مع النادي الألماني كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكنه أعلن رغبته بوضوح في الانتقال إلى النادي الكتالوني لخوض تجربة جديدة ومختلفة خارج جدران ميونخ، ورفض كل المحاولات لبقائه ضمن صفوف الأخير.

وهاجم ليفاندوفسكي بعض المسؤولين في بايرن ميونخ مؤخراً، حيث أشار إلى أنهم تعمدوا تشويه صورته أمام جمهور البافاري، وإيجاد مبررات لرحيله لا تمت للواقع بصلة.

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