ساديو ماني يواصل تواضعه بتصريحات جديدة

المصدر: وكالات

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واصل السنغالي ساديو ماني المنضم حديثاً إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، تواضعه في تصريحاته، بعدما أكد إنه لا يرى نفسه نجماً عالمياً، وذلك رغم النجاح الكبير الذي حققه مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي، وقيادته أسود التيرانجا للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

وقال ماني في مقابلة مع مجلة نادي بايرن ميونخ نشرت اليوم الثلاثاء، إن كل ما يهمه هو الفريق الذي يلعب له.

وتابع: "الناس يقولون هذا عني، لكنني لا أرى نفسي نجماً عالمياً على الإطلاق، كل ما يشغلني هو كوني جزءا من الفريق، أقدم كل شيء من أجل هذا، أرغب في بذل قصارى الجهد من أجل زملائي بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة والفوز بالمباريات، أنا هنا من أجل تقديم أفضل ما لدي لبايرن ميونخ".

وأكمل النجم السنغالي: "الجميع يعرف هوية بايرن ميونخ، الفريق يأتي أولاً، العمل الجماعي هو المهم وليس الفردي، وهذا ما يجعل بايرن مميزاً، يمكنني التأقلم مع هذه الفلسفة بسهولة كبيرة لأنني مقتنع بشكل كبير أن هذا هو طريق النجاح".

وأتم: "أود تقديم كل خبرتي للفريق والمساعدة في تعزيز قوته كي نحقق معاً أهدافنا، أنا لاعب أتمتع بخبرة وأعرف كيفية التعامل مع الضغوط".

وتوج ساديو ماني بكل الألقاب الممكنة على مستوى الأندية خلال مشواره مع ليفربول، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وقاد ماني منتخب بلاده السنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية هذا العام، وحصل قبل أسبوعين على لقب أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية على التوالي.

ويعد ماني أبرز صفقة لبايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وسجل الدولي السنغالي لفريقه في مباراة لايبزيغ التي انتهت لصالح البافاري 3/5، في كأس السوبر الألماني السبت الماضي.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني الجمعة المقبل، بلقاء آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي.

يذكر أن ساديو ماني معروف بتواضعه الكبير وهو ما يظهر جلياً في تصريحاته، وقامت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية من قبل بتسليط الضوء على هذا الأمر، عندما نشرت تقرير عن اللاعب السنغالي بعنوان "ساديو ماني اللاعب الأكثر تواضعاً في العالم".

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