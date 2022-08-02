سيسجل 30 هدفاً.. نجم ليفربول السابق يتنبأ بموسم استثنائي لصلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنبأ جون ألدريج نجم ليفربول السابق، بتقديم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز موسم استثنائي مع ليفربول.

وقال جون في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "محمد صلاح ظهر بشكل مختلف خلال مواجهة السيتي، كأنه وقع عقداً جديداً مع ليفربول خلال آخر مباراتين من خلال ظهوره بمستوى فني مميز عما رأيناه في نهاية الموسم الماضي، ظهر وكأنه أبعد الحمل والضغط عنه بعد تجديد عقده مع النادي".

وأضاف: "أتوقع أن أرى موسماً كبيراً من محمد صلاح، ومنافسته على الحذاء الذهبي مرة أخرى، وسيتفاهم بشكل رائع مع داروين نونيز وسيشكل الثنائي قوة كبيرة لليفربول".

وأكمل: "صلاح سيسجل خلال الموسم المقبل 20 هدفاً على الأقل، وربما يصل إلى 30 هدفاً".

وعن صفقات ليفربول الجديدة، قال ألدريج: "سعيد بالتعاقد مع نونيز، ويبدو أن فابيو كارفاليو سيكون لاعباً رائعاً بالنسبة لليفربول، وكلوب سينجح في تطوير اللاعبين مثلما فعل مع لويس دياز".

وكان محمد صلاح حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعدما سجل 23 هدفاً، مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، كما حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة اللاعبين المُحترفين.

وتألق صلاح في بداية الموسم الجديد، بعدما قاد ليفربول مؤخراً لحصد كأس الدرع الخيرية بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مسجلاً الهدف الثاني في المباراة من ركلة جزاء، كما صنع الهدف الأول ليساهم في حصد الريدز لأول ألقابه بالموسم الجديد.

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