لزيادة الشفافية.. خطوة غير مسبوقة بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير عالمية، عن تخطيط رابطة الدوري الإنجليزي، لنشر التسجيلات الصوتية بين الحكم الرئيسي للمباراة وحكم تقنية الفيديو المساعد، في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن رابطة البريميرليغ تفكر في نشر التسجيلات الصوتية بين الحكم الرئيسي للمباراة وحكم تقنية الفيديو، عقب كل مباراة في الدوري بالموسم المقبل، بهدف زيادة الشفافية حول قرارات التحكيم.

وأكد الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي ريتشارد ماسترز، أن الفكرة حظيت بتأييد واسع لزيادة الشفافية، وسيتم نشر التسجيلات الصوتية عقب المباراة وليس أثناء إقامتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوري الأمريكي لكرة القدم، يقوم بنشر التسجيلات الصوتية الخاصة عقب كل مباراة عبر "يوتيوب"، لضمان وجود شفافية وعدالة بالنسبة لجميع الفرق المنافسة.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي تُوج بلقب دوري الموسم الماضي، عقب تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول صاحب الوصافة.

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