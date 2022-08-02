4 اتحادات تعلن رغبتها في استضافة آسيوية السيدات 2026

المصدر: (كوالالمبور - البيان الرياضي)

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أعلن الاتحاد الآسيوي أن 4 اتحادات وطنية أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات، وهي اتحادات أستراليا والأردن والسعودية وأوزبكستان، ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع جميع الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة البطولة، من أجل تقديم الوثائق اللازمة للاستضافة بحسب عملية الترشيح، على أن يتم اتخاذ القرار والإعلان عنه خلال عام 2023.

وينتظر أن تشهد كأس آسيا للسيدات 2026 البناء على أساسات التراث الكبير للبطولة، والتي تم توسيعها من 8 منتخبات إلى 12 منتخباً، حيث كانت النسخة الأخيرة عام 2022 في الهند الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة خلال العقدين الماضيين، وجرى تنظيمها عبر أكبر وفد في تاريخ البطولة.

وسبق لأستراليا استضافة كأس آسيا للسيدات عام 2006، علماً بأن منتخب أستراليا حقق اللقب الوحيد في تاريخ البطولة عام 2010 في الصين، في حين تستضيف أوزبكستان بطولة الأندية الآسيوية للسيدات لمنطقة الغرب، واستضاف الأردن كأس آسيا للسيدات عام 2018، في حين تطمح السعودية في أن تصبح ثاني دولة بمنطقة غرب آسيا تستضيف البطولة.

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