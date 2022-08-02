«الآسيوي» يعدل مواعيد «الأبطال»

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعديل التوقيت الزمني الجديد لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد اعتباراً من موسم 2023 - 2024، مع إلغاء قاعدة احتساب الأهداف المسجلة خارج الأرض، وتقرر بدلاً عنها حسم التأهل بالأوقات الإضافية ويليها ركلات الترجيح.

ووفقاً لقرار المكتب التنفيذي الخاص بالتوقيت، سينطلق تمهيدي دوري الأبطال من 8 حتى 22 أغسطس من العام المقبل، وتقام مرحلة المجموعات من 18 سبتمبر حتى 13 ديسمبر من ذات العام، ويبدأ الـ 16 في 12 و13 فبراير 2024 حتى موعد نهائي البطولة المقام بنظام الذهاب والإياب 11 و 18 مايو. أما كأس الاتحاد الآسيوي فتقام مباريات الدور التمهيدي في الفترة من 1 إلى 23 أغسطس العام المقبل، وتنطلق مرحلة المجموعات من 18 سبتمبر حتى 14 ديسمبر، وتستمر المسابقة حسب التوزيع الجغرافي بلوغاً للنهائي من مواجهة واحدة في 15 مايو 2024 أي قبل إسدال الستار على دوري الأبطال بثلاثة أيام فقط.

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