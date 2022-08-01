برشلونة يواصل الإصلاح وينعش خزينته بـ 100 مليون يورو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، بيع نسبة خاصة من استديوهات النادي الكتالوني، لتسريع عملية نمو استراتيجيته السمعية والبصرية.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي، عن بيع 24.5% من استديوهات برشلونة لشركة (Socios)، بمبلغ 100 مليون يورو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الرافعة الاقتصادية الثالثة التي ستدخل للنادي 100 مليون يورو، ستسمح لبرشلونة بتسجيل جميع التعاقدات الجديدة، بالإضافة إلى تجديد عقود سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبلي.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، أشار إلى أن النادي الكتالوني مازال في انتظار تعاقدات جديدة أخرى، لطالما سوق الانتقالات لم ينته بعد.

وعن إمكانية عودة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، قال لابورتا: "بالنسبة لميسي، لا أريد التعليق على هذا الموضوع، فهو لاعب بصفوف باريس سان جيرمان، ولدينا ذكريات رائعة معه، وسنرى ماذا سيحدث مستقبلاً".

وأتم: "سنقوم بتسجيل اللاعبين دون مشاكل، وحتى إغلاق سوق الانتقالات، لا يزال هناك وقتاً، وقد يكون هناك تعاقدات أخرى لبرشلونة".

ويواصل لابورتا عملية الإصلاح المالي داخل برشلونة لانتشاله من أزمة الديون، عن طريق اللجوء لبعض الآليات لزيادة إيراداته وتعويض الخسائر.

وكان برشلونة باع الشهر الماضي 15% من حقوقه في البث التلفزيوني، لمجموعة سيكس ستريت الأمريكية، مما أعطى هذه المجموعة حصة تبلغ 25%، وبعد شرائها الحصة الأولى البالغة 10%، نجح برشلونة في التعاقد مع رافاييل دياز من ليدز يونايتد، وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

ووافق برشلونة في وقت سابق على بيع حصة من قسم التراخيص والتسويق، كما أبرم صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع شركة سبوتيفاي العالمية، في اتفاقية بلغت قيمتها 280 مليون يورو.

يذكر أن ديون برشلونة بلغت 1.35 مليار يورو، منها 673 مليونا مستحقة للبنوك، وفقاً لما أكده رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا.

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