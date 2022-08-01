ماذا أخفى محمد صلاح في معصمه؟ (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألقت تقارير عالمية، الضوء على السوار الذي ارتداه الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة مانشستر سيتي الأخيرة في كأس الدرع الخيرية، السبت الماضي، التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وظهر محمد صلاح في مباراة السيتي، مرتدياً في يده جهاز يشبه الساعة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات، خاصة بعد المستوى الرائع الذي قدمه صلاح خلال المباراة.

وأوضحت التقارير أن ما ارتداه صلاح عبارة عن جهاز استشعار متخصص من إنتاج شركة "whoop" الأمريكية، مهمته مساعدة اللاعبين على التعامل مع الركلات الثابتة.

وبحسب موقع الشركة المنتجة للجهاز، فهو مريح في ارتدائه بفضل حزمة "SuperKnit" ويمتاز بصغر حجمه ومرونة أشرطته، ويمكن استخدامه في أي وقت حتى أثناء النوم، أو السباحة، لأنه مقاوم للماء، ويكشف عن مستوى الإجهاد في الجسد، وحاجته للتعافي من عدمه.

وأكدت الشركة أن الجهاز الذي ارتداه صلاح يعد هو النسخة الأحدث والأدق لمراقبة المؤشرات الصحية بشكل يومي، ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم، وقراءة درجة حرارة الجلد، ومعدل نبضات القلب والتنفس، وحساب السعرات الحرارية، وأنماط التمرين، وحالة الجسد فسيولوجياً، وتتبع النوم ومدى جودته.

وارتدى صلاح السوار الذكي خلال عدد من مباريات فريقه التحضيرية للموسم الجديد، تحديداً أمام كريستال بالاس، ولايبزيغ، وريد بول سالزبورغ، بينما لم يعتمد عليه في الودية الأولى أمام مانشستر يونايتد.

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