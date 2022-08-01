نونيز يكشف دور صلاح في تألقه مع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف داروين نونيز لاعب ليفربول، تأثير زميله محمد صلاح، في انسجامه رفقة الريدز، الذي انضم إلى صفوفه مؤخراً، قادماً من بنفيكا البرتغالي.

وشارك نونيز في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس الدرع الخيرية، وسجل هدفاً.

وقال نونيز في تصريحات نقلتها منصة "Anfield Watch"عبر "تويتر": "لأكون صريحاً، الأسابيع الأولى كنت متوتراً للغاية لدرجة أنني فقدت حتى أبسط التمريرات، فكان من الصعب علي التواجد مع الفريق في البداية".

وأضاف: "مع مرور الوقت، الفريق جعلني أشعر بالراحة، تحدثت مع محمد صلاح ساعدني كثيراً، وتحدثت مع البرازيليين، ومع لويس دياز، من الصعب حقاً الوصول إلى فريق كبير مثل ليفربول ولا تشعر بالضغط، بالطبع شعرت بذلك".

وواصل نونيز، قائلاً: "يورجن كلوب تحدث معي كثيراً، إنه دائماً يدفعني إلى الأمام ويمنحني الثقة، وأنا أستهدف رد هذه الثقة مرة أخرى على أرض الملعب".

وعن التتويج بالدرع الخيرية أول ألقابه رفقة ليفربول، قال: "شعور رائع حقاً أن أفوز بأول لقب لي مع ليفربول ولكن يجب أن تكون هذه مجرد بداية، لا يزال أمامنا طريق طويل وجميل، سأحاول دائماً بذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".

وحول هدفه في شباك مانشستر سيتي بلقاء كأس الدرع الخيرية، قال نونيز: "ذهبت للقائم البعيد، وكنت أعلم أن روبرتسون، سيعيد الكرة برأسية، لذلك كنت أتوقع وصول الكرة ولحسن الحظ وصلت وسجلت هدفاً".

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