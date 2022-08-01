ألقاب ليفاندوفسكي تعيده إلى أحضان بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في مقر نادي بايرن ميونخ، صباح اليوم الإثنين، للمرة الأولى بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الجاري.

ووفقا لصحيفة "TZ" الألمانية، فإن ليفاندوفسكي تواجد في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، لعمل جلسة تصوير خاصة مع الألقاب التي تُوج بها مع البافاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفاندوفسكي سيودع زملائه وموظفي النادي غداً الثلاثاء، قبل العودة مجدداً إلى إسبانيا للانضمام إلى تدريبات برشلونة.

وأعلن ليفاندوفسكي في وقت سابق، رغبته بوضوح في الرحيل عن البايرن وخوض تجربة جديدة مع برشلونة، وهو ما وافق عليه البافاري بصعوبة في ظل تمسك اللاعب بتنفيذ طلبه، على الرغم من أن عقده مع البايرن كان ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وجاء تمسك برشلونة بضم ليفاندوفسكي، بناءً على رغبة من تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، لتدعيم خط الهجوم استعدادا للموسم الجديد.

وأثنى ليفاندوفسكي في تصريحات سابقة، على الفترة التي قضاها داخل صفوف البايرن، مشدداً على أنه حقق نجاحات لن تُنسى رفقة البافاري.

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