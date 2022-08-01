بعد 47 محاولة فاشلة.. نيمار يحقق إنجازًا غائباً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، تألقاً ملفتاً خلال مباراة فريقه أمس الأحد، مع نانت في السوبر الفرنسي، التي انتهت برباعية نظيفة لصالح الأول.

وقاد نيمار باريس سان جيرمان لحصد اللقب للمرة 11 في تاريخ النادي، بعدما استطاع تسجيل هدفين ساهما في فوز العملاق الفرنسي برباعية، وجاء هدفه الأول في شباك نانت من ركلة حرة ثابتة.

وسلطت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الضوء على هذا الهدف، مشيرة إلى أنه الأول لنيمار من ركلة حرة بعد 47 محاولة فاشلة.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن معدل نيمار في التسجيل من الركلات الثابتة انهار بشكل تدريجي، مشيرة إلى أنه على مدار الموسمين الماضيين لم يسجل نجم برشلونة السابق هدفاً من ركلة ثابتة بعد 47 محاولة على مرمى المنافسين.

وتعرض نيمار لإصابات عديدة طوال الـ 5 مواسم الماضية مع باريس، الأمر الذي تسبب في غيابه عن 95 مباراة، بمعدل 19 لقاء كل موسم.

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