براءة كريستيانو رونالدو من تهمة التمرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إنجليزية، سبب مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد، خلال ودية فريقه أمام رايو فاليكانو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبدأ رونالدو في التشكيل الأساسي لليونايتد، وتم استبداله في الشوط الثاني تحديداً بالدقيقة 46، وغادر بعدها ملعب أولد ترافورد مباشرة، دون انتظار نهاية المباراة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مغادرة الدون جاءت بإذن من إيرك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الذي وافق على مغادرة اللاعب بسبب الازدحام الجماهيري وحركة المرور.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو لم يكن اللاعب الوحيد الذي غادر، بل كان هناك بعض اللاعبين الآخرين الذين حصلوا على إذن من مدرب الفريق الإنجليزي بالمغادرة.

جاءت تأكيدات الصحيفة الإنجليزية، لتبرأ رونالدو من تهمة التمرد أو الاعتراض على خروجه من المباراة الودية، بعدما كشفت السبب الحقيقي وراء مغادرته ملعب اللقاء.

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