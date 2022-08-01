إعلان مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2024/2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2024/2023.

وصادق المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2024/2023، بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلاً من المواعيد السابقة من فصل الربيع إلى الخريف.

ووفقاً لما ذكره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البيان الرسمي الذي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، تنطلق منافسات دوري أبطال آسيا نسخة 2024/ 2023 اعتباراً من الدور التمهيدي الأول 8 أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 13 ديسمبر 2023.

وفي المقابل تقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024.

وقرر الاتحاد الآسيوي استبعاد قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لحسم تساوي الفريقين، وتم بدلاً منها اعتماد خوض وقت إضافي، وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، وسيتم تطبيق هذا الأمر في مسابقات الأندية اعتباراً من موسم 2024/2023.

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