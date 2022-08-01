وفاة أسطورة بوسطن سلتيكس بيل راسل عن 88 عاما

المصدر: أ ف ب

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توفي بيل راسل، أسطورة نادي بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه" عن عمر ناهز 88 عاما، حسب بيان لعائلته نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان العائلة "بيل راسل، صاحب غريزة الفوز الأكبر في تاريخ الرياضة الأمريكية، فارق الحياة بسلام اليوم عن عمر ناهز 88 عاما".

ومن جهته، وصف مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي آدم سيلفر، راسل، بأنه "أعظم بطل في جميع الرياضات الجماعية"، مشيرا إلى أن "الجوائز التي حصل عليها تبدأ فقط في سرد قصة التأثير الهائل لبيل على دورينا والمجتمع الكبير المحيط بنا".

وأضاف سيلفر "بيل دافع عن شيء أكبر بكثير من الرياضة: قيم المساواة والاحترام والشمول

التي زرعها في الحمض النووي لدورينا".

ويعتبر راسل من أوائل النجوم من ذوي البشرة السمراء الذين احتلوا مكانة عالية جدا في كرة السلة الأمريكية، حيث أحرز مع سلتيكس لقب الدوري 11 مرة، بينها ثمانية على التوالي، إضافة إلى فوزه بالميدالية الذهبية مع المنتخب الأمريكي في الألعاب الأولمبية التي أقيمت عام 1956.

وكان راسل، أول أمريكي من البشرة السمراء يشرف على أحد الفرق في أمريكا الشمالية، حيث درب سلتيكس بين العامين 1966 و1969.

واشتهر راسل، صاحب الطول الفارع (2.08 م)، بإمكاناته الدفاعية، علما بأنه قضى مسيرته كاملة كلاعب من العام 1956 وحتى 1969 بقميص سلتيكس.

وعرف راسل بكفاحه من أجل الحقوق المدنية والمساواة، حيث حصل على وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2011.

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