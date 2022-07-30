محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بكأس الدرع الخيرية

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

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قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول للتويج بكأس الدرع الخيرية للمرة 16 في تاريخه بعد الفوز على مانشستر سيتي( 3-1) وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم باستاد «كينج باور» في ليستر.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 21 عن طريق أليكساندر أرنولد، فيما انتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 72 ليسجل هدف التعادل عن طريق جوليان ألفاريز.

وفي الدقيقة 83 سجل ليفربول هدفه الثاني عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء، قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع عدد ألقاب نادي ليفربول في بطولة الدرع الخيرية الى 16 لقباً، منهم 5 اقتسمهم مع منافسه في اللقاء، قبل اعتماد نظام ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وأولى بطولات الريدز في المسابقة كانت في 1964، ونجح في الحفاظ عليها في 1965، أما اللقب الأخير فكان في عام 2006، قبل مشاركته في الدرع الخيرية 2019 و2020 على التوالي وخسارة النسختين.

فيما يبلغ عدد بطولات فريق مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 6 بطولات، حيث فاز السيتي بالمسابقة 3 مرات قبل الحقبة الجديدة، في أعوام 1937 و1968 و1972، وحصدوا الكأس 3 مرات في القرن الجديد أعوام 2012 و2018 و2019.

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