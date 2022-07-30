موقف محرج.. "السيلفي" قبل "الركنية" (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع مشجع لاعب كرة في موقف حرجة بطلب في غير محله.

وق تعرض الإسباني كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، لموقف طريف خلال إحدى المباريات الودية لفريقه استعدادا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أحد المشجعين يقاطع كوكي، الذي كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال مواجهة فريق نومانسيا.

وطلب المشجع من كوكي التقاط صورة "سيلفي"، وهو الأمر الذي لباه لاعب وسط أتلتيكو مدريد بسرور.

وبالفعل التقط الفتى المشجع الصورة وسط صيحات وتصفيق الجماهير الحاضرة، وابتسامة الحكم المساعد الذي كان قريبا من الواقعة.

وفور إعلان صافرة نهاية المباراة اقتحمت الجماهير الحاضرة أرض الملعب، لالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي أتلتيكو مدريد، لكن الفرنسي أنطوان غريزمان بدا مستاء للغاية مما يحدث.

وانتهت المواجهة الودية بفوز عريض للـ"روخي بلانكوس" بأربعة أهداف دون رد، وفق "روسا اليوم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز