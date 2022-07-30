الدرع الخيرية.. قمة تاريخية ومواجهة نارية

المصدر: تقرير- عماد الدين إبراهيم

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يشهد استاد «كينج باور» في ليستر عند الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات القمة التاريخية والمواجهة النارية التي تجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري وليفربول بطل كأس إنجلترا في النسخة المئوية من مباراة الدرع الخيرية.

بطولة عريقة

وتعتبر الدرع الخيرية هي أقدم بطولة سوبر في تاريخ كرة القدم العالمية، على غرار كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم كأس في تاريخ كرة القدم الحديثة، وهي بمثابة ضربة البداية في الموسم الكروي بإنجلترا، والنسخة الحالية تحظى بأهمية تاريخية بالغة كونها النسخة المئوية لبطولة الدرع الخيرية.

المان البطل

ويتصدر مانشستر يونايتد قائمة الفائزين بلقب بطولة الدرع الخيرية برصيد 21 لقباً مرت بعدة مراحل قبل الوصول إلى النظام الحالي الذي يجمع بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد.

ليفربول المنافس

يبلغ عدد ألقاب نادي ليفربول في بطولة الدرع الخيرية 15 لقباً، منهم 5 اقتسمهم مع منافسه في اللقاء، قبل اعتماد نظام ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وأولى بطولات الريدز في المسابقة كانت في 1964، ونجح في الحفاظ عليها في 1965، أما اللقب الأخير فكان في عام 2006، قبل مشاركته في الدرع الخيرية 2019 و2020 على التوالي وخسارة النسختين.

بطولات السيتي

ويبلغ عدد بطولات فريق مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 6 بطولات، حيث فاز السيتي بالمسابقة 3 مرات قبل الحقبة الجديدة، في أعوام 1937 و1968 و1972، وحصدوا الكأس 3 مرات في القرن الجديد أعوام 2012 و2018 و2019.

حديث غوارديولا

وفي المؤتمر الصحافي قبل مواجهة اليوم كشف مدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أهمية الفوز على «الريدز» والتتويج بدرع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، إن محمد صلاح لاعب استثنائي، ويمثل تهديداً حقيقياً للفريق، مؤكداً أنهم سيحاولون تحقيق المكسب والتتويج بأول ألقاب الموسم، عندما يواجه ليفربول اليوم السبت 30 يوليو».

وأضاف المدرب الإسباني: «سنحاول التتويج باللقب الأول، ومن دواعي سروري أن أكون هنا.. لقد حققنا نجاحاً كبيراً، وندرك قدرات الخصم الذي سنواجهه».

غيابات السيتي

وأكد غوارديولا غياب قلب دفاعه الإسباني إيمريك لابورت عن المباراة بداعي الإصابة، قائلاً: «لا بورت مصاب. لقد أجرى عملية جراحية بعد الموسم المنصرم، ولعب مصاباً آخر 3 مباريات من الموسم، لقد بذل مجهوداً كبيراً، لكنه لم يستطع المواصلة على هذا المنوال، ما فعله أمر لا يصدق، لكنه يجب أن يكون حذراً لأن الإصابة في ركبته، أعتقد أنه سيغيب عن مباريات أغسطس وربما ينضم إلينا في سبتمبر».

حديث كلوب

وأكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول جاهزية فريقه لمواجهة اليوم التي يخوضها أمام مانشستر سيتي، بكأس الدرع الخيرية.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي: «في نهاية كل موسم لا سيما تلك التي شهدناها في ليفربول الموسم الماضي، أنت تتطلع إلى الموسم التالي وغريزتك الطبيعية هي أن تأمل ألا تنتهي فترة الاستراحة في أي وقت قريب».

وأتم كلوب: «لا يمكننا ضمان أي شيء - خاصة ضد فريق مثل مانشستر سيتي - لكن يمكنني أن أعدك بأننا سنحاول، محاولة جيدة للغاية».

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن تكون التشكيلة المثالية لليفربول ومانشستر سيتي علي النحو التالي:

ليفربول

في حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

في خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو .

في خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، دياز.

اما سيتي يتوقع ان يلعب له كل من :

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي - كايل ووكر - روبين دياز - جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جريليش- إيرلنج هالاند.

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