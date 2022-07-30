سيتي وليفربول قمة كروية على لقب الدرع الخيرية

المصدر: لندن - البيان

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، اليوم، صوب إستاد «كينج باور» بمدينة ليستر لمتابعة مباراة الدرع الخيرية «كأس السوبر الإنجليزي»، والتي تمثل ضربة البداية في فعاليات الموسم الكروي بإنجلترا وتجمع مانشستر سيتي وليفربول إيذاناً برفع الستار عن انطلاقة منافسات الموسم الجديد 2022 - 2023. كان مانشستر سيتي قد حسم لقب الدوري أمام ليفربول الذي أحرز ثنائية الكأس «كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين».

ونقلت المباراة إلى ليستر بسبب انشغال إستاد «ويمبلي» بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) المقررة غداً.

ويتطلع الفريقان إلى بدء فعاليات الموسم بحصد لقب غال توج به ليفربول 10 مرات كان آخرها في 2006 بخلاف فوزه باللقب مناصفة في 5 نسخ أخرى بعد انتهاء المباراة بالتعادل. وتوج سيتي بلقب الدرع الخيرية 6 مرات سابقة كان أحدثها في 2019 على حساب ليفربول نفسه.. لكن هزيمته أمام ليستر سيتي في النسخة الماضية جعلت عدد مرات فوزه بمركز الوصيف (7 مرات) تفوق عدد مرات التتويج باللقب.

وينتظر أن تكون المباراة الاختبار الرسمي الأول لهالاند مع مانشستر سيتي حال دفع به الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني للفريق في مواجهة ليفربول، كما اطمأن غوارديولا على معظم لاعبيه، وفي مقدمتهم النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

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