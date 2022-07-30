إسقاط لقب «المانشافت» عن المنتخب الألماني

المصدر: برلين - د ب أ

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تقرر إسقاط لقب «المانشافت» (الفريق) عن المنتخب الألماني، وذلك بعد احتجاجات من قبل الجماهير وعدد من المسؤولين.

وأعلن الاتحاد الألماني أن مجلسه الإشرافي وجمعية المساهمين قررا بالإجماع التوقف عن استخدام لقب «المانشافت» كعلامة تجارية. وحمل المنتخب الألماني لقب «المانشافت» لفترة طويلة، وأصبح العلامة التجارية الرسمية للمنتخب اعتباراً من عام 2015. لكن النتائج المتواضعة للمنتخب في الأعوام الأخيرة أسفرت عن إعادة النظر في الأمر وأبدت الجماهير رفضها للقب بداعي أنه يحمل الكثير من المبالغة.

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