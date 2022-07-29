مانشستر سيتي وليفربول يفتتحان الموسم غدا بقمة كروية على لقب الدرع الخيرية

المصدر: وام

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية غدا " السبت " صوب استاد " كينج باور" بمدينة ليستر لمتابعة مباراة الدرع الخيرية " كأس السوبر الإنجليزي" و التي تمثل ضربة البداية في فعاليات الموسم الكروي بإنجلترا وتجمع مانشستر سيتي وليفربول إيذانا برفع الستار عن إنطلاقة منافسات الموسم الجديد 2022 / 2023 .

كان " مانشستر سيتي " قد حسم لقب الدوري لصالحه الموسم الماضي في الجولة الأخيرة من البطولة و بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي نال نصيبه من ألقاب الموسم الماضي بإحراز ثنائية الكأس " كأس إنجلترا و كأس رابطة المحترفين الإنجليزية".

و الآن يتجدد الصراع بين الفريقين الأكثر هيمنة على الكرة الإنجليزية و ألقابها في المواسم الأخيرة حيث يلتقيان لحصد أول ألقاب الموسم و كأس النسخة المئوية لمسابقة الدرع الخيرية.

ونقلت المباراة إلى مدينة ليستر بسبب انشغال استاد "ويمبلي" العريق في لندن بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات /يورو 2022/ المقررة بعد غد "الأحد".

ويتطلع الفريقان إلى بدء فعاليات الموسم الجديد بحصد لقب غال توج به ليفربول 10 مرات سابقة كان آخرها في 2006 بخلاف فوزه باللقب مناصفة في 5 نسخ أخرى بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

و توج مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية 6 مرات سابقة كان أحدثها في 2019 على حساب ليفربول نفسه.. لكن هزيمته أمام ليستر سيتي في النسخة الماضية جعلت عدد مرات فوزه بمركز الوصيف /7 مرات/ تفوق عدد مرات التتويج باللقب.

وبرغم فوزه بثنائية الكأس في الموسم الماضي بعد فوزه بركلات الترجيح على تشيلسي في نهائي كلتا البطولتين ، جاءت آخر هزيمتين لليفربول في مباراة الدرع الخيرية عبر ركلات الترجيح أيضا وذلك في نسختي 2019 أمام مانشستر سيتي و2020 أمام أرسنال..وكانت نسخة 2019 المواجهة الوحيدة السابقة بين مانشستر سيتي وليفربول في مباراة الدرع الخيرية.

و أتم مانشستر سيتي استعداداته للموسم الجديد الذي يحلم خلاله بالدفاع عن لقب الدوري المحلي والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا وشملت استعدادات الفريق مباراتين وديتين فقط فاز في كل منهما خلال جولته الأمريكية على كلوب أمريكا المكسيكي 2-1 ثم على بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف أحرزه النرويجي الشاب إيرلنج هالاند النجم الجديد في هجوم الفريق.

و ينتظر أن تكون المباراة غدا الاختبار الرسمي الأول لهالاند مع مانشستر سيتي حال دفع به الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق في مواجهة ليفربول.. كما اطمأن جوارديولا على معظم لاعبيه وفي مقدمتهم النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

و في المقابل ، خاض ليفربول 4 وديات في إطار استعداداته للموسم الجديد خسر فيها 0-4 أمام مانشستر يونايتد في بانكوك ثم فاز على كريستال بالاس الإنجليزي 2-0 ولايبزج الألماني 5-0 قبل أن يخسر 0-1 أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

واطمأن ليفربول على معظم عناصره وفي مقدمتهم نجمه الشهير المصري محمد صلاح و مهاجمه الجديد الأوروجوياني داروين نونيز الذي أحرز للفريق 4 أهداف /سوبر هاتريك/ في مباراة لايبزج.

و فيما تبدو صفوف مانشستر سيتي شبه مكتملة قبل مباراة الغد أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه سيفتقد في هذه المباراة جهود حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر فيما تأكد غياب ديوجو جوتا بسبب الإصابة.

وبرغم الإمكانيات الهائلة للفريقين ، ينتظر أن يخوض جوارديولا وكلوب المباراة بشيء من التحفظ وعدم المجازفة نظرا لرغبة كل منهما في حصد اللقب الغالي في بداية الموسم.

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