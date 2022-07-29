الأهلي المصري يعاقب لاعبيه الأربعة بعد ظهورهم في حفل زفاف

المصدر: البيان

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أعلن الأهلي تغريم الرباعي مجدي أفشة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم و حسام حسن .

وانتشرت صور لرباعي الأهلي في أحد الأفراح مساء أمس الخميس.

"قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي توقيع غرامة مالية على الرباعي أيمن أشرف وياسر إبراهيم و مجدي أفشةو حسام حسن لمخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقا للمواعيد المقررة ليلا للحصول على الراحة الكافية.

علما بأن المناسبة التي شارك فيها اللاعبون الأربعة لم تكن خارج القاهرة".

ويستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري غدا السبت.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.

أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.

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