جوارديولا عن محمد صلاح: لاعب استثنائي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن رأيه في الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كأس الدرع الخيرية، المقرر لها غداً السبت.

وقال جوارديولا: "لن أقول أي شيء جديد كلنا نعلم ذلك، محمد صلاح لاعب استثنائي، هو بمثابة تهديد لا يصدق، ولكن نحاول أن نفوز بالمباراة".

وحول مدافع السيتي إيميرك لابورتي، قال جوارديولا: "لابورت مصاب، خضع لعملية جراحية في ركبته، وربما يكون خارج الحسابات حتى سبتمبر المقبل".

وحول التقارير الصحفية التي نشرت بشأن ضم مارك كوكوريلا لاعب خيتافي وبرشلونة السابق، قال جوارديولا: "إذا كان ذلك ممكناً فإننا نرحب بذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك فنحن نبقى على ما نحن عليه، من الممكن أن يلعب جواو كانسيلو في هذا المركز أو ناثان أكي، لم أشتكي أبداً من التشكيلة التي أمتلكها منذ الموسم الأول".

وتقام بطولة درع الاتحاد الإنجليزي سنوياً، بين الفائز بالدوري الإنجليزي والفائز بكأس الاتحاد.

وكان مانشستر سيتي تُوج بلقب البريميرليغ الموسم المنقضي، بينما تُوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد لنفس الموسم.

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