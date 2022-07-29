رونالدو يخرج عن صمته ويرد على أنباء رحيله من اليونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، عن صمته ورد بقوة على تكهنات رحيله عن النادي الإنجليزي.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن رونالدو دخل في مفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي مؤخراً، لفسخ تعاقده مع الشياطين الحمر.

وتحدث منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن موقف رونالدو مع اليونايتد بعد المفاوضات التي أجراها وكيله خورخي مينديز مع إدارة النادي الإنجليزي، بهدف رحيل الدون خلال فترة الانتقالات الجارية، حيث جاء في المنشور: "أبلغ خورخي مينديز مانشستر يونايتد إن كريستيانو رونالدو مصمم على الرحيل، لكن مينديز لم يتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي، وتدخل السير أليكس فيرغسون في الأمر، ويصر يونايتد على أن رونالدو ليس للبيع".

ومن جهته، رد رونالدو على هذا المنشور في تعليق، قائلاً: "من المستحيل ألا تتحدثون عني ذات يوم، وإلا فإن الصحافة لن تكسب المال، إنهم يعرفون إذا لم يكذبوا، فلن يتمكنوا من جذب انتباه الناس، استمر، يوماً ما ستصلك بعض الأخبار بشكل صحيح".

يذكر أن رونالدو ارتبط أسمه بعدة أندية في الآونة الأخيرة للانتقال إلى صفوفها خلال الميركاتو الجاري مثل تشيلسي وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، بعدما أكدت التقارير العالمية رغبته في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد.

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