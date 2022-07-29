صلاح يكشف عن هدفه الجديد مع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أنه يرغب في مواصلة حصد الألقاب مع الريدز، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "حققت كل شيء تقريباً مع ليفربول، لم التفت إلى ذلك إلا بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما جاء أرنولد وقال لي بالمناسبة لقد فزنا بكل شيء تقريباً هنا، لذلك أعتقد أنني حققت كل شيء مع ليفربول جماعياً وفردياً، ولكن هناك مساحة دائماً للفوز بالمزيد".

وتابع صلاح، قائلاً: "أريد دائماً الفوز بالبطولات مرتين وثلاث وأربع مرات، هذه هي عقليتي، أعتقد أننا في وضع جيد للمنافسة على جميع البطولات مع التعاقدات الجديدة، علينا فقط أن نعمل بكل ما لدينا، ونحظى برؤية جيدة ونكون إيجابيين ونذهب للمنافسة على كل شيء مجدداً".

وأكمل: "أنا متحمس للغاية وأرغب باللعب إلى جوار نونييز، لقد حظى بموسم ماضي جيد، ولعب بشكل رائع أمامنا مع فريقه السابق بنفيكا في مباراتي الذهاب والعودة بدوري الأبطال".

وعن رحيل زميله السابق السنغالي ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونخ، قال صلاح: "نعم رحل ساديو وسوف أفتقده، قدم عدة مواسم رائعة للفريق وأتمنى له الأفضل في مسيرته، أتمنى لداروين الأفضل أيضاً، وأن يسجل الكثير من الأهداف لنا".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، غداً السبت، على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية، التي تقام بين بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد.

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