القناص والساحر أوراق غوارديولا الرابحة لمواجهة الدرع الخيرية

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

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بدأ العد التنازلي لمواجهة الدرع الخيرية «السوبر الإنجليزي» السبت المقبل بين مانشستر سيتي وليفربول، وهي مواجهة مهمة للسيتي بطل الدوري الإنجليزي ووضح أنها ستكون مباراة العمر بالنسبة لهالاند ورياض محرز الثنائي الذي يعول عليه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بها.

القناص والساحر

وكشفت التدريبات والمواجهات التحضيرية التي خاضها السيتي في الأيام الماضية عن جاهزية الثنائي المرعب في صفوف السيتي القناص المرعب النرويجي إيرلينج هالاند، وساحر العرب رياض محرز.

القطعة الناقصة

ودعم سيتي صفوفه بصفقة مدوية، بعدما نجح في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، ليكمل القطعة الناقصة في خط هجوم بطل البريميرليغ، ليكون السيتي في ظهور جديد في الموسم المقبل ومواجهة الدرع المقبلة أمام ليفربول لأول مرة بمهاجم صريح مع الساحر رياض محرز.

جاهزية هالاند

وقدم النرويجي إيرلينج هالاند، أوراق اعتماده كمهاجم قناص صديق للشباك أمام بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ بتسجيله هدفاً من طراز عالمي في الدقيقة 12 فقط من بداية المواجهة الودية وهو الهدف الذي كان حديث العالم وجمهور سيتي، وكشف به عن شهية مفتوحة لتسجيل الأهداف الصعبة وقدرته على الانسجام السريع مع زملائه في السيتي.

إشادة غوارديولا

بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي أشاد بالظهور الأول لمهاجم الفريق، إيرلينج هالاند، ومساهمته في الفوز على بايرن ميونيخ، ودياً.

وصرح غوارديولا عبر قناة نادي مانشستر سيتي الرسمية «هالاند سجل هدفاً مهماً، لقد اعتاد دائماً التسجيل من هذه الوضعية أمام المرمى».

ساحر العرب

الجزائري الدولي رياض محرز بات في أتم الجاهزية وفي روح معنوية عالية بعد أن مدد عقده مع السيتي لثلاث سنوات مقبلة ويريد أن يثبت أنه أهلاً لثقة الجهاز الفني وجمهور سيتي المحب والداعم له خلال السنوات الماضية.

تحذير وتهديد

وأكد رياض محرز ثقته في نفسه وجاهزيته الكاملة عبر تحذير قوي لمنافسي السيتي في الموسم المقبل، وقال محرز، في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «نريد حقاً الفوز مرة أخرى عندما يبدأ الموسم».

وأضاف: «قد يكون الأمر سهلاً هذا العام، أو يمكن أن نعاني قليلاً».

وتابع: «سنبدأ الموسم بنسبة 100% من قوتنا، ونريد إكماله ونحن نتحلى بتلك العقلية».

أرقام الساحر

يتصدر رياض محرز لائحة هدافي مانشستر سيتي الموسم الماضي رغم أنه لعب دقائق أقل من النجوم الآخرين للفريق، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ نجح في تسجيل 24 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة في 44 مباراة خاضها، وهي الأرقام الأفضل في مشواره، متجاوزاً أفضل حصيلة له عندما تُوج بلقب «البريمرليغ» مع ليستر سيتي عام 2016 (سجل 17 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة).

تاريخ السيتي

ودخل محرز تاريخ نادي مانشستر سيتي بعد أن بات أول لاعب يسجل 7 أهداف كاملة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز لم يسبقه إليه نجوم السيتي الحاليون أو السابقون، وفي مقدمتهم الهداف التاريخي للنادي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، ما يبرز، حسب محللين، القيمة الفنية الكبيرة لنجم منتخب الجزائر، الذي سيكون من أفضل الأوراق الرابحة لبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي في مواجهة الدرع الخيرية السبت المقبل امام ليفربول.

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