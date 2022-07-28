لافتة في المدرجات.. جماهير أتلتيكو مدريد توجه رسالة خاصة لرونالدو (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجهت جماهير أتلتيكو مدريد رسالة خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، خلال المباراة الودية التي جمعت بين فرقها وديبورتيفو نومانسيا، أمس الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد.

ورفعت جماهير أتلتيكو مدريد لافته في المدرجات ضد كريستيانو رونالدو، تضمنت تلك الكلمات: "كريستيانو رونالدو غير مرحب به"، في إشارة إلى رفضها القاطع لانضمام الدون إلى صفوف الفريق الإسباني، على خلفية لعبه من قبل لصفوف الغريم التقليدي ريال مدريد.

وكانت تقارير عالمية، أشارت إلى أن كريستيانو رونالدو مازال مصراً على الرحيل عن صفوف اليونايتد، ولكن في نفس الوقت الأندية الأوروبية الكبرى لا ترغب في ضمه مثل تشيلسي، وبايرن ميونخ، وكذلك أتلتيكو مدريد.

وأكد رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو في تصريحات صحفية سابقة استحالة ضم رونالدو لأسباب عدة، أبرزها الراتب الكبير الذي يحصل عليه النجم البرتغالي.

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