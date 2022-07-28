كلوب يُعلن غياب نجم ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة مانشستر سيتي السبت المقبل، في نهائي كأس الدرع الخيرية 2022، معلناً غياب أليسون بيكر حارس الريدز الأساسي عن اللقاء المُنتظر بين الفريقين.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ليفربول ومانشستر سيتي: "البطولة هامة بالنسبة لنا، أنها آخر بطولة محلية لم نفز بها بعد، لذلك علينا أن نسعى للفوز".

وعن إصابات ليفربول قبل مواجهة السيتي، قال كلوب: "أليسون بيكر لن يكون مستعداً لخوض مواجهة السيتي، لكنه سيكون جاهزاً لمباراة فولهام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لديوغو جوتا سيكون متاحًا في مباراة فولهام لكنه لن يتواجد في لقاء السيتي أيضاً، مع الأسف سيحتاج إلى بعض الوقت".

وبسؤاله عن ساديو ماني الذي انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، قال كلوب: "لقد خسرنا ماني الذي كان لاعباً ثابتاً في التشكيلة لمدة 6 سنوات، أخبرنا برغبته أن يخوض تحدياً جديداً بشكل مبكر بما يكفي".

وأكمل: "لا يتعين علينا التفكير بعيداً، علينا فقط التفكير في كيفية الفوز في كل مباراة، مواجهة السيتي ستكون هامة للغاية، إذا تُوجنا بها فهي منافسة مهمة للغاية، ولكن إذا خسرناها تصبح أقل أهمية، لا نريد أن تؤثر علينا كثيراً".

وعن روبرتو فيرمينو، قال مدرب ليفربول: "فيرمينو مهم بالنسبة لنا، قلب وروح هذا الفريق، كل شيء يبدو جيداً حقاً وأنا بخير تمامًا، بالنسبة لي لا شك في جودته إنه ضروري بالنسبة لنا".

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