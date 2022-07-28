احتمال جديد يزيد من غموض موقف رونالدو مع مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدثت العديد من وسائل الإعلام العالمية عن مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه مانشستر يونايتد، بعد الاجتماع الذي جمع بين الطرفين أول أمس الثلاثاء.

ورغم تأكيدات صحف عدة بأن رونالدو مازال متمسكاً بالرحيل عن اليونايتد، لرغبته في المشاركة ببطولته المحببة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن شبكة "سكاي سبورتس"، كشفت عن أمر جديد.

وأكدت الشبكة العالمية، أن رونالدو قد يُجبر على البقاء بين صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، بسبب نفاذ الخيارات المُتاحة أمامه، في ظل رفض أكثر من نادٍ في أوروبا التعاقد معه، على رأسهم بايرن ميونخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وينتهي تعاقد رونالدو مع الشياطين الحُمر بنهاية الموسم المقبل، لكنه يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في الوقت الذي مازال يحاول مسؤولو النادي الإنجليزي إقناعه بالبقاء لأهمية دوره في مشروعهم، تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إيرك تين هاغ.

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