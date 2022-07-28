محمد صلاح يستعين بجهاز خاص للتدريب على الكرات الثابتة (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر الدولي المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي في تدريبات الريدز صباح اليوم الخميس، مرتدياً جهاز خاص للتدريب على الكرات الثابتة.

ويُستخدم هذا الجهاز في تحسين وتطوير أداء اللاعبين في تنفيذ الكرات الثابتة، ويعتمد على بعض الأقطاب الكهربائية، التي تساهم في الوصول إلى حالة ذهنية مثالية، وزيادة نسبة التركيز الخاص بهم.

وكان صلاح شارك مع ليفربول أمس في المباراة الودية أمام ريد بول سالزبورغ، التي انتهت بخسارة الريدز بهدف نظيف.

يذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول مؤخراً، وهو الأمر الذي أسعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، وصرح قائلاً إن بقاء صلاح مهم لخطة وسياسة الفريق بالموسم الجديد، فهو يساهم في تحقيق أهداف ليفربول دائماً.

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