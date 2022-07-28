إنجاز جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت منصة "SPORTbible" الإنجليزية أحد أشهر المنصات الرياضية في العالم، تشكيل يضم أفضل 11 لاعباَ على مر العصور بالدوري الإنجليزي، وشهد تواجد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول.

وضم التشكيل في حراسة المرمى الدنماركي بيتر شمايكل، وفي خط الدفاع أليكس أرنولد، وجون تيري، وفيرجيل فان ديك، وأشلي كول، وفي خط الوسط، بول سكولز، وستيفن جيرارد، وكيفين دي بروين.

وتواجد في التشكيل أيضاَ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، والفرنسي تييري هنري الذي صنع تاريخاً مميزاً مع أرسنال.

ونشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة التشكيل، وكتبت عليها: "التشكيل الأعظم في الدوري الإنجليزي بكل العصور"، وتفاعل المتابعون معه بآرائهم الخاصة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز