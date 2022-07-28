ريال مدريد يتفوق على أندية أوروبا برقم جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق نادي ريال مدريد أرباحًا مميزة نظير بيع قمصانه، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالفوز على ليفربول في المباراة النهائية، تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد هو النادي الأكثر بيعاً للقمصان في الدوريات الخمسة الكبرى، تحديداً بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخراً، حيث زادت مبيعات النادي من القمصان بنسبة 166%، بقيمة 3.3 مليون يورو.

ويأتي بعد ريال مدريد، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حقق أرباحًا بقيمة 2.2 مليون يورو، في ظل امتلاكه لكوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا، ثم جاء نادي ميلان ثالثاً بعدما حقق مبيعات بقيمة 1.5 مليون يورو.

وكان ريال مدريد تُوج بلقب الدوري الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي، بعدما حقق العديد من الانتصارات المثيرة في مشواره بالبطولة على حساب باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي، وكذلك ليفربول في المباراة النهائية، التي شهدت تألقاً كبيراً من تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنغي، الذي ساهم بتصدياته في اقتناص الريال للقب الأوروبي.

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