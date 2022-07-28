وكيل رونالدو يعرض اللاعب على نادي جديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إيطالية، عن تطور خاص بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، الذي طلب الرحيل عن الفريق الإنجليزي، للتواجد رفقة فريق يُنافس بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان رونالدو ووكيله خورخي مينديز، عقدا اجتماعًا مع إدارة مانشستر يونايتد، للاتفاق على طريقة للرحيل حتى لو على سبيل الإعارة، في ظل عدم مشاركة اليونايتد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووفقاً لموقع "فوتبول إيطاليا" فإن خورخي مينديز، عرض رونالدو على نادي نابولي الإيطالي.

وأكد الموقع أن العقبة أمام الصفقة هي راتب رونالدو الذي يبلغ 8 ملايين يورو صافياً، لكل موسم.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فشل نابولي في التعاقد مع باولو ديبالا الذي انتقل إلى روما، يؤكد أن النادي الإيطالي لا يملك الإمكانيات المادية اللازمة للتعاقد مع رونالدو.

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