تفاصيل اجتماع رونالدو مع مسؤولي مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير إنجليزية، كواليس الاجتماع الذي دار أول أمس بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، ومسؤولي النادي الإنجليزي، بشأن حسم مستقبله.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن رونالدو مازال يتمسك برغبته في مغادرة اليونايتد، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو قال لمسؤولي مانشستر يونايتد "دعوني أرحل" خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي متمسك ببقائه حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة أن مسؤولي اليونايتد حاولوا بقدر المستطاع إقناع رونالدو بأهمية دوره في مشروعهم، تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إيرك تين هاغ.

ومن جانبه قال دانكن كاسيلز الصحفي بجريدة "تايمز"، أن مانشستر يونايتد فشل في إقناع كريستيانو رونالدو بسحب طلب الرحيل، ليتواصل الغموض حول مستقبل الأسطورة البرتغالي مع فريقه الإنجليزي سواء بالبقاء رفقة الشياطين الحُمر أو الرحيل لوجهة جديدة في مسيرته الاحترافية.

فيما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إحدى خطط الخروج المحتملة لرونالدو أن يعرض اليونايتد تمديد عقد النجم البرتغالي لمدة عام حتى 2024، ثم إعارته هذا الموسم، ليصبح خروجه هذا الصيف أسهل، حيث سيتمكن رونالدو من الرحيل إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وينتظر يونايتد قدومه بعد ذلك لاستكمال مسيرته مع الشياطين الحُمر.

وزعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بإن رونالدو طلب من إدارة اليونايتد فسخ عقده، بعد فشل المحادثات بين الطرفين، مشيرة إلى أن اللاعب خضع للفحص الطبي قبل أن ينخرط في تدريبات الأربعاء، لاسيما لرغبته في استكمال العمل باحترافية لحين تحديد مصيره سواء بالاستمرار مع اليونايتد أو الرحيل عنه.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر، الإثنين الماضي، بعد فترة غياب طويلة حيث لم يكن جزءًا من المعسكر التدريبي في أستراليا وتايلاند.

وظهرت تقارير الشهر الماضي تفيد بأن رونالدو أبلغ مسؤولي الشياطين الحُمر برغبته في الرحيل عن أولدترافورد هذا الصيف، للانضمام إلى فريق جديد ينافس بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز