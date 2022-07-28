تحصل عليها في 1932.. وفاة حامل العضوية رقم 1 في نادي برشلونة

المصدر: البيان

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أعلن نادي برشلونة، أول أمس الثلاثاء، وفاة مانويل مانوس جونزالبو، الذي يحمل عضوية النادي منذ العام 1932، عن عمر 101 عام.

وذكر برشلونة أن جونزالبو كان يحتل المركز الأول في قائمة أعضاء النادي التي تضم أكثر من 140 ألف عضو يحق لهم التصويت.

وشهد جونزالبو خلال حياته فترات تألق العديد من النجوم البارزين، أمثال يوهان كرويف، ودييغو مارادونا، وروماريو، ورونالدو، وريفالدو، ورونالدينيو، وليونيل ميسي.

وذكر نادي برشلونة في بيان :”يؤسفنا الإعلان عن وفاة مانويل مانوس جونزالبو، حامل العضوية رقم 1 في برشلونة، عن عمر 101 عام".

وأضاف “يحمل عضوية النادي منذ 5 سبتمبر العام 1932. تعازينا لعائلته وأصدقائه، فليرقد في سلام".

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